「役になり切るからすごい」5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗の両親が、“息子”の出演作について熱弁した――。佐野勇斗○両親絶賛のドラマ作品の苦労を告白「ヤバ! どうしよう? って……」5月16日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』には、佐野の両親が登場。子供のころの思い出話や、反抗期のエピソードを語るなか、母親は、テレビ番組に出演するようになった“息子”に、「いつ見ても感動する。何見て