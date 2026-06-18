【その他の画像・動画等を元記事で観る】無能を演じる最強皇子の暗躍譚『最強出涸らし皇子の暗躍帝位争い』。TVアニメが2026年7月6日から放送・配信されることが決定。キービジュアルと第2弾PVも公開され、OPテーマをBUDDiiS、EDテーマをくらわんが担当することも決定した。キービジュアルは、双子の皇子・アルノルトとレオナルトが対象的に描かれ、そんな兄弟をサポートする3人・フィーネ、エルナ、リンフィアの姿も。第2弾PVは、