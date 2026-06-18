【モデルプレス＝2026/06/18】フジテレビでは、上垣皓太朗（フジテレビアナウンサー）がMCを務める音楽番組『STAR』（毎週木曜日19時〜20時）を放送。この度、6月25日の放送に登場する豪華アーティストが決定した。【写真】LAPONEスペシャルユニット、渋谷宮下パーク登場◆SUPER BEAVER＆JI BLUEが生中継でスペシャルステージを披露6月24日にメジャー再契約後第4弾となるアルバム『人生』をリリースし、初のドームツアーもソールド