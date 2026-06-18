メ～テレ（名古屋テレビ） プロ野球、元ドラゴンズの小笠原慎之介投手が日本球界に復帰し、ジャイアンツと契約。18日会見を行いました。 小笠原投手は2016年からおととしまでの9年間ドラゴンズの先発として、46勝をあげる活躍をみせ、ポスティングシステムでメジャーリーグに挑戦。 ナショナルズと2年契約を結んでいました。 今シーズンはメジャー昇格がかなわず日本球界に戻りジャイ