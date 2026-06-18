経営再建を目指している山形屋をめぐる動きです。関連会社「山形屋商事」の跡地を衣料品大手の「しまむら」が取得し、新たな店舗を建設する予定であることが分かりました。 衣料品大手の「しまむら」が取得したのは鹿児島市卸本町にある山形屋商事の跡地です。 山形屋グループは経営悪化でおよそ360億円の負債を抱え、2023年12月に「事業再生ADR」を申請。経営再建のため山形屋商事の跡地を売却しました。 売却額は非