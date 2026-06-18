出没が相次ぐサル 先月以降、県内で出没が相次ぐサル。17日に続いて18日も長島町で目撃され、近くの小学校ではこどもの見守りを行うなど警戒を強めています。 ゆっくりと歩く1匹のサル。柱をつたい屋根にのぼり、仰向けになって休んでいます。 18日午前11時ごろ、長島町蔵之元で撮影されたもので、近くの軽トラックを左右に揺さぶるしぐさを見せたあと、住宅街へ移動したということです。 17日夕方にも目撃… 17日夕方にも