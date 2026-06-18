種子屋久高速船が寝たままの患者の搬送を今月末で取りやめる方針が明らかになり、屋久島町と島内の医師らが対応を協議しました。 種子島と屋久島では島内の病院で対応できない患者をドクターヘリや高速船で鹿児島市の病院などに搬送しています。高速船を使った患者の搬送は去年およそ80例ありました。 しかし患者が乗ったストレッチャーを固定できないことなどから、担架を使った患者の搬送を今月30日で取りやめる