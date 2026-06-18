創立から90年以上続く洋画団体の「東光会」。その会員らの作品を紹介する巡回展が18日から鹿児島市で始まりました。 「東光会」の鹿児島での巡回展は今回で68回目。県内外の会員らの作品あわせて80点が展示されています。 （東光会鹿児島支部・鹿光会 武田信雄会長）「考え方も感じ方もみんな違う。だから絵を描く時もそれぞれ見方が違う。良い絵悪い絵ではなく、どの絵が自分に合っているか、好きか」 18日は近くの小学校か