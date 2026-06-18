メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県一宮市で、妊娠中の女性が車にはねられ死亡した事故で、被告の女に実刑判決。 「障害が残った娘も、被害者として認めてほしい」遺族の訴えについて、裁判所の判断は。 妊娠9カ月だった、研谷沙也香さん(当時31歳)。去年5月、一宮市の路上で車にはねられ亡くなりました。 沙也香さんが運ばれた病院で帝王切開によって生まれたのが、娘の日七未(ひなみ)ちゃんです。 事故で脳に重