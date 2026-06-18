届け出を出さずに性サービスを提供する店舗を営業した疑いで会社役員の男ら2人が逮捕されました。 風営適正化法違反の疑いで逮捕されたのは、性風俗店「ハラスパ」「ミセスピーチアップル」を経営する愛知県岡崎市の会社役員手塚悠輔容疑者（42）ら男2人です。 警察によりますと手塚容疑者らは今年2月、愛知県内全域で営業が禁止されている性的なサービスを提供する店舗を、届け出を出さずに岡崎