ひろゆきこと実業家の西村博之氏が2026年6月18日にXを更新し、若年層のテレビ離れを取り上げた記事を踏まえて、世間との接点を持つ必要性を訴えた。テレビなどのメディアが持つ利点にも言及ひろゆき氏が反応したのは、朝日新聞の16日付の記事だ。この報道では、NHK放送文化研究所が5年ごとに実施する「国民生活時間調査」の最新結果を紹介し、テレビをほぼ見ない人の割合を20代で約7割、30代で約6割などと説明していた。ひろゆき氏