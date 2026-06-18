ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする音楽コラム。今回は、ジャズシンガー akikoのデビュー25周年を記念したデジタルアルバム『Revisited!』をピックアップ。akiko◆セルフカバー配信シングルに加え、新録⾳源も収録ジャズをベースに、クラブミュージックやエレクトロニカ、ポップスを縦横無尽に行き来しながら独自の音楽世界を展開してきたakikoが、2026年6月21日（日）にデビュー25周年を記念し