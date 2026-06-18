秋田朝日放送 秋田県内あわせて４カ所の空港と港を自衛隊などが円滑に利用できる「特定利用空港・港湾」にするよう国が求めていることがわかりました。秋田県は関係者に説明し対応を検討するとしています。 先月１３日に防衛省などから秋田県に対し、秋田空港、大館能代空港、秋田港、船川港を「特定利用空港・港湾」に指定したいと説明があったということです。１８日の県議会総務企画委員会に経緯や内容を示しました。