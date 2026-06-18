秋田朝日放送 秋田市外旭川のまちづくりに伴う移転整備か、現在の場所での再整備かで揺れる卸売市場について、秋田市は１８日、北側の農地に移転整備する方が将来的に費用が抑えられるという試算を示しました。 秋田市は１８日の市議会で外旭川のまちづくりの新たな全体配置図を示し、子育て体験型複合施設の周辺に商業・観光施設を追加しました。 事業パートナーのイオンタウンは卸売市場を北側に移転整備