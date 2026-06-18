秋田朝日放送 サッカーＪ２ブラウブリッツ秋田の本拠地となる新スタジアム整備の基本計画案が１８日県議会に示され、経済効果や資金調達などについて議論が交わされました。 １８日の県議会産業観光委員会では、新スタジアム整備の基本計画案や今後の進め方について議論が交わされました。 県はスタジアムの機能などを具体的に示す基本計画案を来年２月までに策定するとしました。県は今後、秋田市やクラブの意見