秋田朝日放送 半導体・エレクトロニクスの分野を身近に感じてもらおうと、秋田大学で県の内外の企業から講師を招き講義が開かれています。 ２０２６年度秋田大学では、半導体・エレクトロニクスを学ぶ新たな講義が開講されました。県の内外の企業の専門家がリレー形式で登壇します。 １８日は１年生およそ２７０人が受講し、湯沢市が生産拠点で精密部品の製造・販売などを手がけるＯｒｂｒａｙが登壇しました。Ｏ