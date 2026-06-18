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欧州株高安まちまちも、騰落銘柄数は下落多し 東京時間19:38現在 英ＦＴＳＥ100 10407.33（-101.28-0.97%） 独ＤＡＸ24955.69（+21.02+0.08%） 仏ＣＡＣ40 8442.23（+11.44+0.14%） スイスＳＭＩ 13767.94（-47.30-0.34%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:38現在 ダウ平均先物SEP 26月限52222.00（+278.00+0.54%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 26月限7560.