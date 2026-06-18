ドル円一時１６０．９４レベル、２０２４年７月以来の高値水準＝ロンドン為替 ロンドン昼にかけて、ドル円は一時160.94レベルと本日の高値を更新している。2024年7月以来のドル高・円安水準。４月30日の介入実施時の高値160.72レベルを上回っている。 USD/JPY160.93