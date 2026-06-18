秋田朝日放送 水資源を次の世代に引き継いでいこうと、秋田県美郷町の六郷湧水群の水源となっている山に児童がブナの苗木を植樹しました。 美郷町では２００８年から毎年、地域の子どもたちに森林の役割や機能を理解してもらい愛着を深めてもらおうと植樹を行っています。 １８日は、町の関係者と町内３つの小学校４年生およそ９０人が六郷湧水群の水源となっている七滝山にブナの苗木２００本を植えました。また去年植