イランのペゼシュキアン大統領、米国との覚書文書をXに投稿 米国、イラン海上封鎖を30日以内に完全に解除へ-覚書 イランとオマーン、ホルムズ海峡の将来的な管理について協議へ イラン、60日間は通航料徴収なしで船舶の安全な通過を手配へ