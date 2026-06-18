函館の開幕週で関西の若武者が目覚ましい活躍を見せた。小沢大仁騎手（２３）＝栗東・フリー＝は１３日に１勝、１４日に２勝と合計３勝。１位の横山和生騎手（６勝）に続いて開催リーディング２位と、幸先のいいスタートを切った。今週は２０日、２１日ともに１０鞍で合計２０鞍とフル回転する。「今週も気を引き締めて頑張ります」と本人に満足している様子は一切ない。昨年は開幕週の１週のみの参戦だったが、今年は札幌開催