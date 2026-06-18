大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2026年6月17日(日本時間18日) ロサンゼルス・ドジャース対タンパベイ・レイズ＠ドジャー・スタジアム＞ ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたレイズ戦で今季12試合目の先発マウンドに上り、6回91球を投げ7安打4失点、5奪三振、2四死球で7勝目を挙げた。 5月13日以来5試合ぶりに投手専任の登板だったが、6回裏に指名打者ロハスの打席で代打起用され、遊ゴロに