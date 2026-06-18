６月２１日の函館５Ｒ・２歳新馬（芝１２００メートル）でデビューを迎えるコックニー（牡、美浦・田中剛厩舎、父タワーオブロンドン）。函館滞在の２歳馬の中でも評判の高い一頭だ。コンビを組む横山武史騎手＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が函館・Ｗコースで１週前追い切りに騎乗。「これは走る」と称賛し、ますます評価が高まった。田中助手によると、函館に入厩後もすぐに環境の変化に適応し、普段も手のかからない馬だという。「