モデルのＵＴＡが「久しぶりの家族写真」を公開した。１８日までに自身のインスタグラムを更新し「少し遠くに離れると・丁度よく愛おしい」と題して写真をアップ。「久しぶりの家族写真。父の還暦フォトブックにチラッと登場しています。自分と同じ２０代の頃の父の姿も新鮮。写真展は渋谷ノンレクチャーで２１日迄（まで）です。宜しければ覗（のぞ）いてください！」と呼びかけた。父の俳優・本木雅弘、母でエッセイスト・