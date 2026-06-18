大相撲のパリ公演を終えた横綱・大の里（二所ノ関）、大関・安青錦（安治川）ら約６０人が１８日、羽田空港に帰国した。到着ロビーに出てきた大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は「やることをやりながら、いろいろなところに行かせていただいて良かった」と振り返った。現地での食事については「日本でも馴染みのあるもので、食べ物に対してはそこまで違和感なくという感じだった。でも、お米を食べたいですね。柔らかい肉も食べたい」と