2025年5月、愛知県一宮市で妊娠9か月の研谷沙也香さんが車にはねられ死亡しました。事故後、帝王切開で生まれ、「日七未」ちゃんと名付けられた赤ちゃんには、重い脳障害が残りました。娘を被害者として認めてほしいという遺族の願い。裁判所は日七未ちゃんの被害について、どのように触れたのでしょうか。 【写真を見る】法律の世界では｢人は生まれた時点で人になる｣ 妊婦死亡事故 障害が残った赤ちゃんの被害を裁判所はどう判断