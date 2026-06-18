大相撲のパリ公演を終えた横綱・大の里（二所ノ関）ら一行が１８日、羽田空港に帰国した。２場所連続休場中の大の里は疲れた表情は見せず「昨年のロンドン公演に続いて欧州に行けて楽しかった。名古屋場所（７月１２日初日、ＩＧアリーナ）へまた鍛え直して頑張りたい」と意気込んだ。花の都・パリを訪れ一番印象に残ったのは景色だという。特に「日本と違う町並みが一番良かった」と思い返した。楽しみにしていた食事もパン、