電気工事に関わる企業の新人研修がきょう、南砺市で行われました。電柱など高いところでの作業に慣れるため、研修の場所となったのは、スポーツクライミング施設です。研修に臨んだのは、北陸電気工事とその協力会社に今年入社した38人です。この研修は、電柱や高所作業車を使った作業が多いことから、2022年から行われています。新入社員たちは、足を置く場所や手の位置、体のバランスに気を付けながら、高さ16メート