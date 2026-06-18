黒部市宇奈月町の道の駅に今月、おにぎり専門店がオープンしました。店を切り盛りするのは、地域のお年寄りたちです。富山の食材にこだわったおにぎりの味と、働く人たちの温かい人柄が店の魅力となっています。森本記者のリポートです。黒部市の「道の駅うなづき」にあるレストランの「宇奈月麦酒館」。この2階に、今月1日オープンしたのが「うなづきおにぎりキッチン」です。メニューは現在、おにぎりだ