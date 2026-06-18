茨城県の施設で入所者2人が死亡した事件の裁判が結審し、判決に向けた争点が焦点となっている。死因の特定や他殺の有無、さらに被告の関与をめぐる証拠の評価が重要なポイントで、黙秘を続ける姿勢が判断にどう影響するかも注目される。介護施設の元職員女が入居者2人を殺害茨城県の施設で、入所者2人を殺害した罪に問われている女の裁判は18日に結審した。判決に向けたポイントについて、フジテレビ・上法玄解説委員に聞いていく