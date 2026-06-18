大相撲パリ公演を終えて帰国し、取材に応じる大の里＝18日、羽田空港31年ぶりに開催された大相撲のパリ公演を終えた日本相撲協会の後発組が18日、羽田空港に帰国した。約1万5千人収容の会場は、2日間とも「満員御礼」となる盛況ぶり。横綱大の里は「たくさんの人が入った会場で相撲を取れたのは光栄に思う」と振り返った。左肩痛の影響で2場所連続休場と苦しみ、名古屋場所（7月12日初日）での復活を目指す。土俵入りや取組で