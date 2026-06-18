歌手で女優の小柳ルミ子（73）が18日、自身のインスタグラムを更新し、30年以上前に購入したレザーのセットアップ姿を披露した。小柳は「私の愛するメッシも大好きな『マセラティ』と一緒に撮影をして来ました」と、大ファンのサッカー・アルゼンチン代表のリオネル・メッシも好きだというイタリア車のマセラティと一緒に写った写真を投稿。「久し振りのルミコーデは全て私服です」とし、「30年以上昔パリのヴェルサー