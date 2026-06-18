Little Glee Monsterのホームページが更新されました。【映像】Little Glee Monsterのホームページより「【結海】フリーライブおよびリリースイベント欠席のご案内メンバーの結海ですが、体調不良により一部イベントを欠席し回復に努めてまいりましたが、現在も万全な状態ではないため、本人の回復を最優先とさせていただき、今週・来週開催予定の以下イベントに関しまして、欠席とさせていただきます。・6月19日（金） Lit