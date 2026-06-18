G7＝主要7カ国首脳会議で高市総理大臣が中国のレアアース輸出規制に懸念を表明したことについて中国外務省は日本を非難しました。中国外務省の報道官は18日の会見で日本について「対話を呼びかける一方、対抗を続けているのは全くの自己矛盾だ」と述べ、高市総理がG7サミットで中国を名指ししレアアースなどの対日輸出規制によるサプライチェーンへの影響に懸念を表明したことを非難しました。さらに、日中関係の改善に向けては「