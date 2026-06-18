高市首相が、フランスのG7サミット＝主要7か国首脳会議で中国を名指しで批判したことに対し、中国外務省は「日本側が派閥を作り、対立をあおろうとしている」と反論しました。高市首相は16日、G7サミットで「中国による対日措置が、G7や同志国のサプライチェーンに影響を与えかねない状況を深刻に懸念している」と述べ、レアアースの輸出規制について中国を名指しで批判しました。これについて中国外務省は18日、「近年、G7などの