俳優鈴木福が18日までにインスタグラムを更新。22歳の誕生日を迎えたことを報告した。鈴木は「22歳になりましたー！今年はたくさんダブルピースしていきたいと思います〜」と、ダブルピースした写真をアップした。「21歳は、たくさんの自分に出会いました。役との出会い、人との出会いによって、どんどん変わっていく自分に驚き、たくさんの刺激を受けて自分のなりたい自分について考えることが多くなった1年でした」と振り返り