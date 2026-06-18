石澤研究所が展開する「紫外線予報」ブランドは、2026年6月19日から7月13日まで「紫外線予報」のポップアップイベントを開催します。ギンガムチェックとお花がモチーフのかわいいブースを展開「紫外線予報」は、"毎日心地よく使えるUVケア"がコンセプトの日焼け止めブランド。豊富なラインアップで、ライフスタイルやシーンに合わせて選べます。吉祥寺ロフトでポップアップイベントでは、"summer picnic"をテーマに、ギンガムチェ