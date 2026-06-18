ソニーマーケティングは6月12日、ソニーグループの本社において、森義仁 監督の最新短編映画『OPTI』の完成発表会を実施した。 （関連：【画像あり】最新テレビ「BRAVIA 9 II」で森監督の描く世界とは） これは、テレビブランド「BRAVIA」を擁するソニーが、新たな映像表現に挑戦したいクリエイターとコラボし、映像制作の未来を共創する取り組みの第一弾となるもの。会の冒頭には、BRA