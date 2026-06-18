moxymillが、新メンバーオーディション『to the nex7』の参加者募集を開始した。 （関連：moxymill、HANA、MYERA、cosmosy、RealRomantic……『日プ女子』元練習生が続々デビュー飛躍を続ける現在地） moxymillは、オーディション番組『SEVEN COLORS』から誕生し、2025年1月にデビューしたガールズグループ。個性の異なる“Charm（魅力）”をメンバーごとに持ち、楽曲ご