橘舞のファースト写真集『橘舞1st写真集 わたしは猫になりたい』が6月26日に徳間書店から発売される。撮影はカメラマンの小塚毅之が担当した。 【写真】「ミスFLASH2023」グランプリ・橘舞 橘舞は愛知県出身のタレント・グラビアアイドル。大学卒業後の会社勤務を経て芸能活動を開始し、2022年に「ミスヤングアニマル2022」で審査員特別賞を受賞。翌年の「ミスFLASH2023」では敗者復活から第17代グランプリに輝いた。