北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダと２−２で引き分けた日本代表は６月17日、ベースキャンプ地のナッシュビルでトレーニングを行なった。この日、オランダ戦で先発したFWの上田綺世が全体練習から外れ、別メニューとなった。本人は「大丈夫」とコメントしたが、20日のチュニジア戦までにコンディションが戻るかは不透明だ。先発の可能性が出てきたのが、オランダ戦で鎌田大地の同点ゴールを演出した小