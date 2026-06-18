国内最大規模の違法スカウトグループ「ナチュラル」の会長が1月、鹿児島県の奄美大島で逮捕された。2025年6月施行の改正風営法により、性風俗店からのスカウトバックは禁止になり、警察が監視の目を光らせている。ジャーナリストの清水將裕氏らが、暴力団とも企業とも違う“新型犯罪組織”の内部構造を暴く。※本稿は、ジャーナリストの清水將裕、日本橋グループ＊『捕食 欲望をカネに変えるトクリュウ型犯罪集団「ナチュラル」の