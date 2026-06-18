全104試合のうち、24試合が終了。現地６月17日、北中米ワールドカップのグループステージ（GS）で全12グループの第１節がすべて消化された。「ゴールラッシュ、予想外のスコア、そして世界中を熱狂させた興奮。史上初めて48チームが出場する2026年ワールドカップは、大西洋を越えてスリリングなスペクタクルを繰り広げた。アメリカからカナダを経てメキシコまで、スタジアムは息を呑むような試合展開に沸き立った」４年に一度