【その他の画像・動画等を元記事で観る】 幾田りらが登場する『VOGUE JAPAN』の公式YouTube密着企画「SOUNDCHECK WITH」が公開された。 ■サプライズゲストとしてanoやリラックマも登場 公開された動画は、5月に開催された、3年ぶりのソロツアー『幾田りら LIVE TOUR 2026 “Laugh”』の横浜公演に密着した内容。 今回のツアーへの想いや、こだわりの演出、自身がグローバルアンバサダーを務めるC