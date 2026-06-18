【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月25日放送のフジテレビ『STAR』の出演アーティスト、歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 CUTIE STREET「キュートなキューたい」 JI BLUE☆Taku Takahashi（m-flo）作詞作曲、プロデュースによる公式テーマソング SUPER BEAVER「クライマックス」 超ときめき（ハート）宣伝部「どりーむじゃんぼ！」 FANTASTIC