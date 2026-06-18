【その他の画像・動画等を元記事で観る】 .ENDRECHERI. / 堂本剛が、ニューアルバム『new chapter purple』の発売を記念して、プレミアム個別オンラインイベント『new chapter 5 minutes』を開催する。 ■「Thinking Time feat. BREIMEN」の先行配信も決定 ファンクラブ限定盤を除く、初回盤A、初回盤B、通常盤[初回仕様]それぞれに封入されている「シリアルナンバー入り応募券」を3形態分セットで応募し、当選