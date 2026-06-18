●海外勢が売越額5074億円、個人も同5010億円とともに巨額に売り越す 東証が18日に発表した6月第2週(8日～12日)の投資部門別売買動向(現物)によると、米利上げ観測や米イランの戦闘終結期待から相場が乱高下し、日経平均株価が前週末比568円安の6万6020円と4週ぶりに反落したこの週は、海外投資家が3週連続で売り越した。売越額は5074億円と前の週の809億円から急拡大した。海外投資家は先物の投資部門別売買動向でも日