日本銀行は、政策金利を３１年ぶりの高水準となる１．０％に引き上げました。政策金利の利上げは家計にどのような影響を与えるのでしょうか。利息が増えるため、預金が多い人にはメリットがあります。一方でデメリットは、住宅ローンなど借り入れの金利が上がるため、返済額の増加があげられます。みずほ総合研究所の調査によると、年代別では、保有する預貯金などが多い５０代以上はプラスになりますが、４０代以下はマイナ