2026年6月15日、中国メディア・環球網によると、人工知能（AI）で病歴を偽造し「腹を壊した」とうそをついて複数の飲食店に損害賠償を請求した男が恐喝罪で有罪判決を受けた。記事によると、男は昨年11月に上海市楊浦区の焼き肉店でスマートフォンのAIツールを使って「急性胃腸炎」の虚偽の通院記録や医療費領収書、さらにはリアルな嘔吐物の画像まで偽造し、2000元（約4万7000円）の医療費をだまし取り、その後も1カ月の間に同様