18日（木）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東レアローズ静岡は、牧大晃（22）、武田大周（24）、小野寺瑛輝（24）ら3選手と2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 牧は香川県出身のアウトサイドヒッターで、高松工芸高校を経て筑波大学に進学。2025年10月に東レ静岡への加入内定が発表された。2025-26シーズンの途中でチームへ合流し